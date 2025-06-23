Malatya’nın Darende ilçesi Hacıderviş Mahallesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen yeni çarşı projesinde temel kazı çalışmaları başladı.

Darende’de uzun süredir beklenen çarşı ve kapalı otopark projesi kapsamında 251 dükkân ve 400 araçlık kapalı otopark inşa edilecek. Projede ayrıca 300 metrekarelik konferans salonu, kafeteryalar ve lokantalar da yer alacak.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, temel kazı alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Bozkurt, projenin Darende için tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Çarşı merkezimiz uzun uğraşlar sonucu bu noktaya geldi. Bakanlığımızın çarşıyı rezerv alan ilan etmesiyle süreç hızlandı. Yıkımlar tamamlandı, temel kazı başladı. Zemin balçık olduğu için 1200 ile 2000 arası fore kazık çakılacak ve 20 metre derinliğe inilerek sağlam zemin üzerine inşa edilecek. İnşallah bir yıl içinde teslim edilecek" dedi.

Başkan Bozkurt, projeye katkı sunan bakanlıklara, önceki dönem belediye başkanlarına ve esnafa teşekkür ederek, "Zorlu bir süreçten geçeceğiz ama sonunda modern, estetik ve kullanışlı bir çarşıya kavuşacağız. Türkiye’de denenmemiş teknolojilerle en kaliteli yapıları Darende’mize kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeyi üstlenen firma adına açıklama yapan şantiye sorumlusu Hayrettin Kocatürk ise, temel kazısından çıkan su nedeniyle öncelikle fore kazık işlemi yapılacağını ve ardından temel atma sürecine geçileceğini söyledi.

Toplam 251 dükkânın yer alacağı projede, 195 iş yeri zemin katta, 56 iş yeri ise üst katta inşa edilecek. Yaklaşık 8 bin 8 metrekarelik alana sahip yeni çarşı, Darende’de ticari hayata önemli katkı sağlaması beklenen projeler arasında yer alıyor.