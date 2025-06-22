Mardin’de konakladığı otelde silahla intihar girişiminde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi A.H., 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Batmanlı 42 yaşındaki Danıştay Hakimi A.H., Mardin’de kaldığı bir otel odasında bilinmeyen bir nedenle silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Gaziantep’te özel bir hastaneye kaldırılan ve 12 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.H., akşam saatlerinde Ankara’ya sevk edilmek üzereyken yolda hayatını kaybetti.

Karayoluyla memleketi Batman’a getirilen A.H.’nin cenazesi, Hamidiye Camisi’nde binlerce seveni tarafından düzenlenen törenin ardından dualarla ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Törende Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilirken, A.H.’nin ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.