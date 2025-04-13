Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla deniz dip temizliği çalışmaları başladı. İlk temizlik çalışmasında 25 dalgıç 80 kilogram atığı denizden çıkardı. Temizlik çalışmaları farklı noktalarda 4 Mayıs’a kadar hafta sonları devam edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Deniz Yönetimi ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde Antalya’da deniz kirliliğini azaltmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK), Antalya Yelken Spor Kulübü, Denizcileştirme Platformu, Sualtı Araştırmaları Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğü iş birliği ile Konyaaltı Varyant EKDAĞ Tesisleri önünde deniz dibi temizliği yapıldı.

Temizlik etkinliği devam edecek

Dalgıçlarla birlikte çok sayıda öğrencinin de kıyı temizliği yaptığı etkinliklerde 80 kilogram atık denizden ve sahilden arındırıldı. Çıkarılan atıklar arasında gemi çapası, metal plakalar, balıkçı malzemeleri, ip ve ağlar dikkat çekti. Antalya sahillerinin atıklardan korunarak temiz kalması için başlatılan dip temizliği farkındalık çalışmaları belirlenen 4 farklı bölgede 4 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Temizlik etkinlikleri 20 Nisan Pazar Konyaaltı Belediyesi önü, 27 Nisan Pazar Boğaçayı sahil önü ve 4 Mayıs Pazar Kaleiçi Yat Limanında düzenlenecek.

Deniz dibi temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Alim Tuğ, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Antalya sahillerinde dört ana noktada gerçekleştireceğimiz sualtı dip temizliği etkinliklerine paydaş olarak katılmaktan çok mutluyuz. 25 profesyonel dalgıcın yer aldığı, hem yüzeye yakın hem de derindeki atıkların çıkarıldığı etkin ve kapsamlı bir dip temizliği oldu. Bu etkinliklerde asıl amaç tüm halkımızın deniz kirliliği için bir farkındalık oluşturması. Büyükşehir Belediyemize bu anlamda çok teşekkür ederiz. Üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapıyor. Denizler hepimizin, bilinenin aksine yeryüzündeki oksijen kaynağının yüzde 70’ini sağlayan unsurlardandır. Yaşamımız için denizlerimize sahip çıkalım. Dört farklı noktadan toplayacağımız atıklarla ciddi bir temizlik yapacağımıza inanıyorum" dedi.

"İyilik yap denize atma"

Antalya Denizcileştirme Platformu Başkanı İzzet Ünlü ise "Antalya Büyükşehir Belediyesi ve STK’larımızla birlikte böylesi anlamlı bir etkinliğe katkı koymaktan çok memnunuz. Bu etkinlikleri kıyı ve denizlerimizin temizliği için çok önemsiyoruz. İyilik yap denize atma diyoruz. Halkımızın bilinçlendiren bu etkinliklere katkı koyan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Spor Hizmetleri Koordinatörü Ömre İmran Öztürk de şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyemiz olarak iş birliği yaptığımız paydaşlarımız ile birlikte deniz dibi ve kıyı temizliği dört farklı bölgede dört hafta boyunca devam edecek. Atıkları temizleyerek canlılarımıza nefes alabilecekleri ortamı ve temiz denizcilik için farkındalık oluşturmak hepimizin ortak amacı. Temiz denizler için, geleceğimiz için Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."