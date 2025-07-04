Darıca’da tüm mahallelerde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Darıca Belediyesi, yaz aylarında çevreyi korumak ve doğal yaşam alanlarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı temizlik ve bakım onarım çalışması başlattı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan çevre ve bakım ihtiyaçlarına karşılık olarak, belediye ekipleri sahada hummalı çalışma yürütüyor. Mahallelerde gerçekleştirilen temizlik seferberliği kapsamında; yol kenarlarında ve boş arazilerde büyüyen otlar biçiliyor, asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor, yeşil alanlarda bakım ve onarımlar tamamlanıyor, cadde ve sokaklar titizlikle yıkanıyor, ayrıca iri hacimli atıklar toplanarak çevre kirliliği önleniyor. Belediye ekiplerinin koordineli bir şekilde mahalle mahalle ilerlediği çalışmalarda, vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınıyor. Özellikle çocukların ve yaşlıların yaz aylarında açık alanları daha rahat ve güvenli kullanabilmesi hedefleniyor.

"Yaz boyunca her mahallede temizlik çalışması devam edecek"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hummalı şekilde devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Temiz çevre hem doğamızın korunması hem de vatandaşlarımızın yaşam konforu açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında çevre düzenlemelerine özel bir hassasiyet gösteriyor, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma kapsamında her mahallemizde belirli periyotlarla detaylı temizlik ve bakım onarım çalışmaları yaz boyunca devam edecek" dedi.