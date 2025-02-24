1964 yılından bu yana enerji sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Dağlıoğlu Group, "Enerjinin Her Yerindeyiz" sloganıyla sektörde, Bulgaristan’da kuracağı PowerED Enerji Depolama Tesisi ile bir adım daha öne taşıyacak.

Bünyesindeki 9 şirket ile enerji, tarım, endüstriyel arıtma, kanatlı hayvancılık ve medya gibi sektörlerde yatırımlarını sürdüren Dağlıoğlu Group, özellikle yenilenebilir enerji alanındaki projeler gerçekleştiriyor. PowerED markası altında güneş enerjisi sistemleri (GES), hidroelektrik santralleri (HES) ve araç şarj istasyonları gibi yatırımlar gerçekleştiren Dağlıoğlu Group, yalnızca enerji üretmekle kalmayıp, çevreye duyarlı bir geleceğin inşasında adım atıyor.

Sürdürülebilir enerji için bir adım daha

Dağlıoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, grup şirketlerinden ED16 tarafından Bulgaristan’da kurulacak PowerED Enerji Depolama Tesisi’nin yenilenebilir enerji sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti. Bu tesisin, yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum verim alınmasında önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Dağlıoğlu, "Enerji depolama, yenilenebilir enerji kaynaklarından en yüksek verimi almak için kritik bir faktördür. Bulgaristan’da kuracağımız bu tesis, enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sistemlerin verimliliğini de artıracaktır." dedi.

Enerji depolama teknolojileri geleceği şekillendirecek

Enerji depolama sistemlerinin, elektrik enerjisinin üretildiği an ile tüketildiği an arasındaki dengeyi sağlayarak enerji güvenliğini artırdığına dikkat çeken Erol Dağlıoğlu, bu teknolojilerin özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının değişken doğasını yönetmede önemli işlevler gördüğünü ifade etti.

Dağlıoğlu, "Enerji depolama teknolojileri, enerji verimliliğini artırarak kaynakların daha etkin kullanılmasına yardımcı olur. Ayrıca, elektrik şebekelerinin istikrarını sağlamak, güç dalgalanmalarını dengelemek ve acil durumlarda yedek güç sağlamak gibi avantajlar sunar. Bu nedenle, enerji depolama sistemleri yalnızca mevcut enerji altyapısını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir bir enerji geleceği için de kritik bir yapı taşıdır." Dedi.

PowerED markası altındaki yatırımlar

Öte yandan, Bulgaristan’daki PowerED enerji depolama tesisi ile bölgesel enerji güvenliğini sağlayacak olan Dağlıoğlu Group, aynı zamanda küresel enerji dönüşümüne katkıda bulunmayı planlıyor. Erol Dağlıoğlu, "Bu yatırımımız ile PowerED markası altında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız" diyerek, şirketin sürdürülebilir enerji alanındaki kararlılığını ve büyüme hedeflerine vurgu yaptı.