Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam üzeri Akyazı-Mudurnu D-140 kara yolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. kontrolündeki 14 ER 131 plakalı tır, viraja girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü E.K., yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.