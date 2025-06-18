Yenilenebilir enerji sektörünün öncülerinden CW Enerji, Türkiye genelindeki sürdürülebilir enerji yatırımlarına bir yenisini ekledi. Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1376,67 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayan firma, yıllık yaklaşık 651 bin 955 kilogram karbondioksit salınımını önleyerek çevreye önemli katkı sağlıyor.

CEO Yılmaz: "İklim değişikliğiyle mücadelede güneş enerjisi kritik önemde"

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, "İklim değişikliği günümüzün en büyük küresel sorunlarından biri. Artan sera gazı salımları, kuraklık ve hava kirliliği gibi sorunlar geleceğimizi tehdit ediyor. Güneş enerjisi çevreye zarar vermeyen, yenilenebilir ve uzun vadeli bir çözüm sunuyor" dedi.

Çevresel sürdürülebilirliğe güçlü katkı

Yılmaz, her yeni projeyi sadece enerji yatırımı değil, çevresel sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. "Tekirdağ’daki santralimizle yılda yaklaşık 98 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı kadar karbondioksit salınımını engelliyoruz. Kurduğumuz her santral, firmalara ekonomik avantaj sağlarken karbon ayak izini azaltıyor" diye konuştu.

Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya için çağrı

CEO Yılmaz, enerji dönüşümünde daha çok firmanın yer almasının önemine vurgu yaparak, "Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin ortak sorumluluğu. Biz bu sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz" dedi.