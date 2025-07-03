CW Enerji, yurt içinde yerleşik bir müşteri ile 24 milyon dolar tutarında arazi tipi Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için sözleşme imzaladı. Projenin 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

CW Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, yurt içinde yerleşik bir müşteri ile KDV hariç 24 milyon 21 bin 192 dolar tutarında bir sözleşmeye imza attı. Söz konusu proje kapsamında arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirilecek.

Projenin 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanırken, CW Enerji bu yatırımla hem Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı hem de yerli mühendislik gücünü ortaya koymayı amaçlıyor.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefimizle temiz enerji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ardı ardına gerçekleştirdiğimiz bu projelerle yatırımcılarımıza uzun vadeli değer katıyoruz" dedi.

Yılmaz, CW Enerji güneş panellerinin yüksek verimlilik, uzun ömür ve zorlu çevre şartlarına dayanıklılık gibi özellikleriyle öne çıktığını belirterek, "Her biri özenle geliştirilen güneş panellerimiz sayesinde yatırımcılarımız maksimum performans ve güvenilirlik elde ediyor. CW Enerji olarak AR-GE’ye yaptığımız sürekli yatırımlarla, ürün kalitemizi ve teknolojik yetkinliğimizi her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Bu anlayışla hem ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor hem de yatırımcılarımız için uzun vadeli değer oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasının sonunda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda temiz enerji yatırımlarını artırmayı sürdüreceklerini ve sıfır karbon ekonomisine geçişi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.