Burdur’un Bucak ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.10 sıralarında Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi Hökez Bulvarı ile 2745 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Ünal (21) idaresindeki 15 ABC 444 plakalı motosiklet, kavşakta Kürşat S.Y. (19) idaresindeki 15 ES 771 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Küşat S. Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa giren otomobilin dönüş yaparken karşıdan gelen motosikletle çarpışması yer aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.