Burdur'daki müze ve ören yerleri, 2026 yılının ilk 6 ayında 113 bin 691 ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde 90 bin 160 olan ziyaretçi sayısı bu yıl 113 bin 691'e ulaştı.

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Burdur'da bulunan müze ve ören yerleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görmeye devam ediyor. 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelindeki müze ve ören yerlerini toplam 113 bin 691 kişi ziyaret etti. En fazla ziyaret edilen ören yeri Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti oldu. 'Aşkların ve İmparatorların Şehri' olarak anılan antik kenti yılın ilk 6 ayında 73 bin 21 kişi gezdi. Geçen yılın aynı döneminde ise antik kenti 54 bin 363 kişi ziyaret etmişti. Ağlasun'daki Sagalassos, Gölhisar'daki Kibyra ve Hacılar köyündeki Büyük Höyük'ten çıkarılan binlerce eserin sergilendiği Burdur Arkeoloji Müzesi de yılın ilk 6 ayında 16 bin 348 ziyaretçiyi ağırladı. Müzenin geçen yılın aynı dönemindeki ziyaretçi sayısı 13 bin 802 olarak kayıtlara geçmişti. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti ise yılın ilk 6 ayında 19 bin 645 kişi tarafından ziyaret edildi. Antik kent, geçen yılın aynı döneminde 16 bin 935 yerli ve yabancı turisti ağırlamıştı. Kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi de yılın ilk 6 ayında 4 bin 677 ziyaretçiyi ağırladı.