Denizli’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3465.11 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayan CW Enerji, böylece firmanın daha sınırsız enerji kaynağı olan güneşten faydalanarak yenilenebilir ve temiz enerji kullanımına yönelmesine katkı sağladı. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 347 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 2.300.693 kg karbondioksit salınımını önleyecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güneş enerjisinin firmalar için ekonomik ve çevresel avantajları bir arada sunan yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu söyledi. Güneş enerji santralleri sayesinde firmaların enerji maliyetlerinin önemli ölçüde düştüğüne dikkat çeken Yılmaz, “Kurulumunu tamamladığımız her bir güneş enerjisi santrali ile fosil yakıt kullanımını azaltarak karbon ayak izini küçültüyoruz ve çevreye zarar vermeyen bir enerji çözümü sunuyoruz. GES’ler özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlıyor. Çünkü firmaların enerji ihtiyaçlarını kendi bünyelerinde karşılamalarını sağlıyor” dedi.

GES’ler sadece bugünü değil, geleceği de aydınlatıyor

Son yıllarda artan enerji maliyetleri ve çevresel kaygıların güneş enerjisine olan ilgiyi artırdığını ifade eden Yılmaz, iş dünyasının ekonomik faydalarının yanı sıra, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimsemek için bu teknolojiye yöneldiğini kaydetti.

Yılmaz, “Bu kapsamda Denizli’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 3465.11 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 347 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 2.300.693 kg karbondioksit salınımını önleyecek. Güneş enerjisine yapılan bu yatırımlar, sadece bugünü değil, geleceği de aydınlatıyor “diye konuştu.