Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan tarihi ve kültürel şehirleri kapsayan iki günlük gezi programında, hem tarihi yapıları yerinde görerek bilgi edindi hem de bölgenin zengin mutfağını tatma fırsatı buldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Koleji Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren iki günlük gezi programıyla geçmişe yolculuk yaptı. Dar sokakları ve taş yapılarıyla tarihin izlerini barındıran Mardin’den, su altında kalan yapılarıyla masalsı bir görüntü sunan Halfeti’ye; peygamberler şehri Şanlıurfa’dan, Mezopotamya’nın kadim surlarına sahip Diyarbakır’a ve gastronominin kalbi Gaziantep’e kadar uzanan gezi de, öğrenciler açık hava müzesi tadında bir deneyim yaşadı. Cumhuriyet Üniversitesi Koleji tarafından düzenlenen eğitim gezisinde öğrenciler, hem tarihi yapıları yerinde görerek bilgi edindi hem de bölgenin zengin mutfağını tatma fırsatı buldu. Kültürel, tarihi ve gastronomi değerlerin iç içe geçtiği etkinlikle öğrenciler teorik bilgileri gezdikleri yerlerde pekiştirirken, farklı şehirleri de tanıma şansı yakaladı.

Okul idarecileri, bu tür etkinliklerle öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında kültürel farkındalıklarının da arttığını belirtirken, gezinin öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını ifade etti.