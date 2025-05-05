DÜZCE(İHA) – Düzce’de çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması ve bebek ölümlerinin önlenmesi amacıyla anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında eğitim programı hayata geçirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, Sağlıklı Hayat Merkezi eğitim salonunda gerçekleştirildi. Eğitime; hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe ve hemşireler yoğun ilgi gösterdi.

Eğitim programı boyunca anne sütünün önemi, doğru emzirme teknikleri ve emzirme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık yöntemleri ele alındı. Katılımcılara, bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik kapsamlı bir eğitim sunuldu.

Program sonunda eğitime katılan sağlık personellerine katılım belgeleri, Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade tarafından takdim edildi. Bu tür eğitimlerin anne ve bebek sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, benzer çalışmaların önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği bildirildi.