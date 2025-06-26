Darende’de tarihi Cumhuriyet İlkokulu, GAP ve Darende Belediyesi iş birliğiyle sanat ve eğitim atölyesine dönüştürülüyor. Müzikten sinemaya birçok sanat dalına ev sahipliği yapacak mekAnda, gençlere yönelik kapsamlı eğitimler verilecek.

Darende’de geçmişte birçok önemli ismin yetiştiği tarihi Cumhuriyet İlkokulu, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Darende Belediyesi ortaklığında yeniden hayat buluyor. Kent müzesi kimliği korunarak yenilenen yapı, sanat ve eğitim atölyesi olarak hizmet verecek. Bağlamadan kemana, sinema gösterimlerinden canlı müziğe kadar birçok etkinliğin düzenleneceği merkez, aynı zamanda sosyal buluşma noktası haline gelecek.

Cumhuriyet İlkokulu’nun kültürel bir miras olduğuna dikkat çeken Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, "Cumhuriyet İlkokulu, Darende’ye önemli insanlar kazandırmış tarihi okullarımızdan biri. Restorasyon çalışmaları daha önce tamamlanmıştı. Şimdi biz burayı sanat ve eğitim atölyesine dönüştürüyoruz. Yeni dönemde atölyede bağlama başta olmak üzere birçok enstrüman eğitimi verilecek. Haftanın belirli günlerinde sinema gösterimleri yapılacak. Ailelerin huzurla vakit geçirebileceği bir çay bahçesi de alanda yer alacak. Çay bahçemizde canlı müzik de olacak. Burası hem kültürel hem sosyal bir buluşma noktası haline gelecek" dedi.

Gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmesi için ortam oluşturacaklarını kaydeden Bozkurt, "Müze bölümünde, Cumhuriyet İlkokulu’ndan mezun olmuş ve Darende’ye hizmet etmiş isimlerin adları sıralarda yaşatılıyor. Ayrıca Darende’nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin eserleri sergileniyor. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin nasihatleri ve geçmişte Darende hakkında basında çıkan haber kupürleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu mekânda gençlerimizin geleceğine ışık tutacak çok değerli eserler var. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte müzik eğitimine ağırlık vereceğiz. Saz odamız, keman odamız gibi özel alanlarda gençlerimiz birçok müzik dalıyla tanışacak" ifadelerini kullandı.