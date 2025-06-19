Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu heyeti, Eğirdir Gölü’nde kritik kuraklık sorununu yerinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) yetkililerinden oluşan heyet, Eğirdir Gölü’nde kapsamlı incelemelerde bulundu. Mülkiye Başmüfettişi Cenk Hakan Karaduman başkanlığındaki heyet Yusuf Başaran ve Aysun Yurtseven ile birlikte bölgeye giderek, Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkan V. Adnan Görgülü ve diğer ilgili kurum temsilcileri eşliğinde gölde kritik kuraklık risklerini değerlendirdi. İnceleme programı, DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan’ın Kaymakamlık Toplantı Salonunda yaptığı detaylı sunumla başladı. Daha sonra tekne ile gölde önemli noktalar ziyaret edilerek kuraklık alarmı masaya yatırıldı. Heyet, alınacak önlemler ve çözüm önerileri üzerine görüşmeler yaptı.