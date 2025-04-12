Çanakkale’de Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları heyecanı başlıyor. 23 Nisan’da İstanbul’da başlayacak yarış, 25 Nisan’da Çanakkale etabıyla devam edecek.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale’de Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları heyecanı başlıyor. 23 Nisan’da İstanbul’da başlayacak yarış, 25 Nisan’da Çanakkale etabıyla devam edecek. Kilitbahir’de start alacak yarışçılar, Seyid Onbaşı’yı selamladıktan sonra Yeni Kordon boyunca Çanakkaleliler’e unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları, Çanakkale etabıyla start verecek.

Dünyanın dört bir yanından katılacak yarışçıların Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın ilk mücadelesi, 23-25 Nisan 2025 tarihlerinde Çanakkale Zafer Kupası için olacak. 23 Nisan’da İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı önünden hareket edecek yarışçılar, Çanakkale’ye doğru yelken basacak. Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü’nde düzenlenecek bu özel yarış, tarihimizin fedakârlık ve kahramanlıkla örülü destanına bir saygı duruşu niteliği taşıyacak. 25 Nisan günü Kilitbahir’den start alacak yarışmacılar, önce Seyid Onbaşı’yı selamladıktan sonra Yeni Kordon boyunca yarışacaklar ve Çanakkaleliler’e unutulmaz bir görsel şölen sunacaklar. Yarışın kazananları Çanakkale Zafer Kupası’nın sahibi olacak.

Yarış öncesi detayları paylaşmak üzere Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıldönümünde düzenlenecek olan yarışlar için heyecanlı olduklarını söyleyerek, “Hem Türkiye’den hem de dünyanın değişik yerlerinden yarışçılar Çanakkale Boğazı’nda yarışma imkânı bulacaklar. Boğazımız yine görsel anlamda tarihi günlerinden birini yaşayacak. Umuyoruz ki Çanakkaleliler de bundan büyük keyif alacaklar. Tüm Çanakkaleliler’i bu görsel şöleni izlemeye davet ediyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale’nin bir buluşma şehri olması için çalışıyoruz. Kültürel sosyal ve sportif faaliyetlerle bu çalışmaları sürdürmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları’nın prestijli bir yarış olduğunun altını çizen Kaşdemir, “23-25 Nisan tarihleri aynı zamanda kara muharebelerinin de başlangıcı oluyor. Bu tarihlerde Türkiye’den ve yurtdışından birçok misafir ağırlayacağız. Tam da bu tarihlerde Çanakkale Boğazı’nda böyle bir yarışın olması gelen ziyaretçilere unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak” dedi.

Çanakkale’nin Türkiye’nin ortak bir paydası olduğunu belirten Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, “Çanakkale tarihimiz boyunca Türk denizciliğinin ana merkezi olmuştur. Denizlerde her alanda daha fazla var olmamız ve onu korumamız gerekiyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen yat yarışlarının Çanakkale ayağı olacak. Bu bizi çok mutlu ediyor. İzleyenler ve yarışanlar için unutulmaz bir yarış olacak. Yarışlarda çok önemli anlara tanıklık edeceğiz. Bu sportif faaliyetleri yılın diğer günlerine de yaymayı düşünüyoruz. Bu suların üzerinde daha fazla faaliyet olması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yarışlara katılacak olan bütün sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl yarışlarda 4 etap planlandığını ve her birinin de çok güçlü hikayelere sahip olduğunu belirterek, “İlk olarak 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan başlayarak Çanakkale Boğazı’nda sona erecek bir açık deniz yarışı düzenleyeceğiz. Ve 25 Nisan’da bu sefer büyük kahramanlık destanının yaşandığı Çanakkale Boğazı’nda yelken açarak hem tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz hem de Çanakkale Boğazının çok zor şartlarında en üst düzey bir yarışı ilk defa düzenleyeceğiz. Bu iki yarıştan çıkacak sonuçlar ile Çanakkale zafer kupası sahibini bulacak” dedi.

İkinci etabın 19 Mayıs’ta Samsun’da, üçüncü etabın da 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta düzenleneceğini belirten Yemlihaoğlu, “29 Ekim’de de artık gelenekselleşen Cumhuriyet Kupasında İstanbul Boğazı’nda bayraklarımızla donattığımız yelkenliler ile cumhuriyetin coşkusunu halkımızla beraber doyasıya kutlayacağız. Yarışı başarıyla tamamlayan ekip Cumhuriyet kupası şampiyonu olacak” diye konuştu.