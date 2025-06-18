Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Fırat Görgel, "19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Azerbaycan Mahallesi’nde deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte Azerbaycan Mahallesi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, mahallede gerçekleştirilen alt ve üstyapı çalışmaları ile çevre düzenlemeleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, "Şehrimizin yeniden imar ve ihyası sürecinde önemli bir dönemece daha yaklaşıyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu konutlara kavuşması adına devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Azerbaycan Mahallesi de bu çalışmaların en sembolik adreslerinden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bölgede asfalt, peyzaj ve çevre düzenlemelerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ve Aliyev gelecek

Deprem bölgesindeki 250 bininci konutun tesliminin gerçekleştirileceğini vurgulayan Görgel, "19 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Azerbaycan Mahallesi’nde deprem bölgesindeki 250 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekim törenini gerçekleştireceğiz. Bu tarihi programa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.