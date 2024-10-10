Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışında, “İsrail’in devlet terörü durdurulmalı” ifadelerini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’a saldırarak barış istemediğini gösterdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’taki Namazgah Cami’nin açılışında, “İsrail’in devlet terörü durdurulmalı” ifadelerini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’a saldırarak barış istemediğini gösterdiğini belirtti.
Kaynak: iha