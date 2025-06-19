Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, Fatih Karagümrük ve Gençlerbirliği’ni Külliye’de ağırlayarak başarılarını kutladı ve Türk futbolunda kardeşlik iklimi vurgusu yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Süper Lig’e yükselen Kocaelispor, Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği’nin başkanları, teknik heyet ve oyuncularını kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’e yükselen takımları tebrik ederek, çekişmeli geçen sezonu sorunsuz tamamlamanın memnuniyetini dile getirdi. Futbolun ruhuna aykırı olayların yaşanmamasından duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, “Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması, oyuncuların sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması şart. Gerilimden değil, centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin bölgesinde istikrar adası olarak öne çıktığını vurgulayan Erdoğan, bu vasfa gölge düşürülmemesi gerektiğini belirtti. Spor altyapısındaki ilerlemelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tesis sayımızı 1575’ten 4 bin 511’e çıkardık. 40 yeni stadyum hizmete girdi, 3’ünün yapımı, 3’ünün ise proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Amacımız, Türk futbolunu uluslararası alanda hak ettiği yere taşımak” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya 55 bin kişilik yeni stadyumu kazandırmak için çalıştıklarını ifade ederek, kulüplere yeni sezonda başarılar diledi.

KULÜPLERDEN ERDOĞAN’A ANLAMLI HEDİYELER

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, 16 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönüşün gururunu yaşadıklarını belirtirken, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, ligin en genç ikinci takımıyla başarı yakaladıklarını söyledi. Hurma, Erdoğan’ın 1977’de İETT-Sultantepe maçında forma giydiği bir fotoğrafı hediye ederek, “Sporcu bir Cumhurbaşkanı’mız olduğu için mutluyuz” dedi.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ise altyapıdan yetiştirdikleri Arda Güler ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerle gurur duyduklarını vurguladı. Sungur, Ankara’ya yapılan yeni stadyumun dünya çapında örnek olacağını ifade etti.

Kabulde, kulüp başkanları tarafından Erdoğan’a forma ve geçmişte futbol oynadığı döneme ait bir fotoğraf hediye edildi.

Toplantı, hatıra fotoğrafıyla sona erdi.