Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’nde bir araya geldiği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çay içerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’ne katıldı. Zirveye Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Erdoğan ve Aliyev, bir araya gelerek çay içti. Baş başa oldukları görülen Erdoğan ve Aliyev çay içerek sohbet etti.