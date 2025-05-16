HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "900 bine yakın HAK-İŞ üyesi içerisinde tespit edebildiğimiz engelli sayımız 5 bin 500 civarında"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’nde bir araya geldiği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile çay içerek sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi’ne katıldı. Zirveye Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı. Erdoğan ve Aliyev, bir araya gelerek çay içti. Baş başa oldukları görülen Erdoğan ve Aliyev çay içerek sohbet etti.
Kaynak: İHA