Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Onları kendi küçük dünyalarında kendi küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Turizm başkentimiz de kültür, ticaret ve tabiat varlığımızın parlayan yıldızı Antalya’mızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İnşallah Antalya Havalimanımızın yeni terminal binaları ile birlikte yapımı tamamlanan ek binalarının da açılışını yapacağız" dedi. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, yeni terminal binalarının Antalya için hayırlı olmasını temenni etti.

Turizm kenti Antalya’ya yoğun ilgi

Antalya’nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmin Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı’nın, 2023’te 36 milyon, 2024’te ise 39 milyon 230 binden fazla yolcuya hizmet verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu yıl 40 milyon rakamının aşılacağını ifade etti. Erdoğan, 2029 hedefinin ise 45 milyon yolcu olduğunu belirtti.

Yeni yatırımlarla kapasite iki katından fazla arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapasite artırımına yönelik yatırımların 5 Ocak 2022’de başladığını hatırlatarak, "Dış Hatlar terminalini 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminali’ni ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkardık. Böylece havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş olduk" dedi.

Uçak park kapasitesi artırıldı, sosyal alanlar genişletildi

Projenin detaylarını paylaşan Erdoğan, uçak park pozisyon sayısının 108’den 176’ya çıkarıldığını belirtti. VIP terminali 2 bin metrekareye, genel havacılık terminali 2 bin 800 metrekareye yükseltilirken; Devlet Konukevi, DHMİ Hizmet Binası, personel lojmanları ve cami de proje kapsamında hizmete alındı.

Dev bütçeli proje, kamu kasasından tek kuruş çıkmadan tamamlandı

927 milyon euro yatırım hacmi bulunan projenin Kamu-Özel İşbirliği modeliyle gerçekleştirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan bu yatırımı hayata geçirdik. 25 yıllık işletme süresi karşılığında 8 milyar 555 milyon avro kira geliri elde edeceğiz. Bunun 2 milyar 138 milyon 750 bin Avrosu Mart 2022’de peşin ödendi" dedi.

"Havacılıkta küresel ligdeyiz"

Türkiye’nin havacılıkta geldiği noktaya da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58’e yükseldiğini belirtti. Erdoğan, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak şiarıyla ülkemizi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik. 2002’den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 10 Ağustos‘ta açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanımızla birlikte 58’e çıkardık. İstanbul Havalimanımız 2024’te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt - Gümüşhane Havalimanlarımızla 58’den 60’a çıkaracağız. Bakın biz sadece Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Sonra da bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz. Tarihi ile büyük, vicdanıyla büyük, iddialarıyla büyük bir milletin mensubu olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Milletimizin teveccühüne mazhar olmanın gayretindeyiz" dedi.

"Türkiye’yi büyük hedeflerle buluşturuyoruz"

"Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz" diyen Erdoğan, "Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirleri siyasi ihtirasların esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Onları kendi küçük dünyalarında kendi küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi ülkemize yeni eserler kazandırmaya bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Antalya’nın turizm potansiyelini artırmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vizyoner projelerle Antalya’nın turizm potansiyelini hak ettiği seviyelere getirmeye bakıyoruz. Bu millete güveniyoruz, inanıyoruz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yeni terminal binalarımızın, yeni yapılarımızın bir kez daha şehrimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.