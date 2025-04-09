Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya Çevre ve Tüketici Dostu Onur Nişanı ve Tüketici Dostu Altın Madalyası verildi.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Araştırmacı, Gazeteci, Yazar ve iktisatçı Mustafa Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında ziyaret ederek, Çevre ve Tüketici Dostu Onur Nişanı ve Tüketici Dostu Altın Madalyası’nı sundu. Göktaş, "Sadece yurdumuzdaki insanlara değil, yurt dışında bulunan tüm Türk milletine devletimizin şefkatli ellerini uzattığınız için sizleri saygı ile selamlıyoruz. Bu arada Cumhurbaşkanlığındaki göreviniz esnasında gerek çevre ve doğanın korunması hususunda, gerekse tüketicinin hak ve hukukunun korunması noktasında göstermiş olduğunuz üstün gayret ve emeklerinizden dolayı Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi’nin bu yılki ödüllendirmesinde Çevre ve Tüketici Dostu Onur Nişanı ile ayrıca Tüketici Dostu Altın Madalyası’nı şahsınıza sunmaktan onur duyuyorum" dedi.

Topçu, "Gazeteciliğinizin yanısıra çevre koruma ve tüketici hakları ile ilgili önemli bir STK başkanı olduğunuzu da biliyor, sizi ayrıca tebrik ediyorum. ’Kul hakkı ile gelmeyin’ diyen Cenab-ı Hakk’ın kulu, kuşu ölen çocuğa başsağlığına giden, Mekke’nin fethine giderken yavrularını emziren köpek için ordunun yolunu değiştiren, ’kıyametin kopacağını bilsen elindeki fidanı toprağa dik’, ’derya kenarında bile abdest alsan bir damla suyu ziyan etme’ ve ’temizlik imandandır’ diyen iki dünya serverinin ümmetiyiz" diye konuştu.

"İlk çevre kanununu Kanuni Sultan Süleyman 1539’da çıkartmıştır"

Fatih Sultan Mehmet Han’ın "Ormanlarımdan bir yaş dal kesenin başını keserim" sözünü hatırlatan Toplçu, "Yevmiyeleri 20 akçe olan kişiler ile sokaklara tükürenlerin tükürüğü üzerine kireç ve kömür tozu döktürmüş ve ilk çevre kanununu Kanuni Sultan Süleyman 1539’da çıkartmıştır. İnsan dahil bütün canlıların varlıklarını sürdürebilmeleri karşısındaki en büyük tehdit çevre kirliliği ve ekolojik dengenin bozulması olup, bu duruma sebep olan devletler, şirketler, şahıslar, kainattaki insan dahil bütün birer tüketici olan canlı varlıkların da hakkını çiğneyerek kul hakkına girmiş olmaktadırlar. Geleneksel Tüketici Ödülleri çerçevesinde şahsıma layık gördüğünüz onur nişanı ve altın madalya için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ve Yalçın Topçu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yazılı olduğu kravatı Göktaş’a hediye etmesi ile sona erdi.