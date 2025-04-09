Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 5 kadın, 3 erkek ragbi sporcusu milli takımdan davet aldı.

Türkiye’de yeni spor dallarından birisi olan ancak hızla gelişen ragbi sporunda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü adeta rüzgar estiriyor. Körfez Gençlerbirliği kadın ve erkek takımları ülke çapında aldıkları başarılı derece ve madalyaların yanı sıra şimdi de milli takımlara sporcu ve antrenör göndermenin gururunu yaşıyor. 2025 yılı 7’li Ragbi U18 Kadınlar ve Erkekler Milli Takım aday kadrosuna Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcularından Ayten Alataşlı, Ecmel Rana Çayır, Neslihan Güven, Eylül Albayrak, Ebrar Arslan, Samet Kara, Mehmet Emre Hikmet ve Tevfik Miraç Belek davet aldı.

Ragbi 7’li Erkek Milli Takım aday kadrosu kampı 13-22 Nisan, kadın milli takım aday kadrosu kampı ise 23 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Ankara Çubuk’ta yapılacak.

Körfez Gençlerbirliği’nin başarılı ismi Milli Takım başantrenörü oldu

Körfez GB ragbi takımlarının başarılı antrenörü İhsan Demirtaş tekrar U18 Milli Takım başantrenörü olarak atandı. Demirtaş, 2023 yılında U18 Kadınlar Trophy kategorisinde Türkiye adına ilk madalyayı kazandıran antrenör olmuştu.

"Mutlu ve gururluyuz"

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak sporcu ve hocamızın milli takımlara seçilmeleri nedeniyle mutlu ve gururluyuz. 7’li Ragbi U18 Kadın ve Erkek Milli Takım aday kadrolarına seçilen bütün sporcularımızı tebrik ederiz. Kamp süreçlerinde sporcularımıza ve milli takımlarımıza başarılar dileriz. Kulübümüzün ragbi kurucu antrenörümüz İhsan Demirtaş’ın tekrar U18 Milli Takım başantrenörü görevine atanmış olması da bizleri daha da mutlu etmiş ve gururlandırmıştır. Daha önce kadınlar trophy kategorisinde ülkemiz adına ragbide ilk madalyayı kazandıran antrenör olarak tarihe geçen hocamıza tek hedefi ülkesini, bayrağını ve milletini en iyi şekilde temsil edeceği yeniden çıktığı bu güzel yolda başarılar diliyoruz. Hocamız çalıştırdığı sayısız sporcuları da bugüne kadar hep bu hedef uğrunda yetiştirmiştir. Antrenörümüze kamp süreçlerinde ve milli maçlarımızda başarılar dileriz." denilerek başarı mesajı yayınlandı.