Darıca’da minik öğrenciler ile ilçe belediye başkanı, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle ilçe emniyet müdürlüğündeki personellere sürpriz yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında örnek bir etkinliğe imza attı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezi (KİGEM) kurslarında eğitim gören öğrencilerle birlikte Darıca İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler, emniyet mensuplarına çiçek takdim ederek Polis Haftası’nı kutladı. İlçe Emniyet Müdürü Kemal Akıner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gençlerin polisle kurduğu bu sıcak bağın önemine dikkat çekti. Öğrenciler, polislerin toplum için ne kadar önemli bir görev üstlendiğini yakından görme fırsatı buldu.

"Polislerimiz her zaman baş tacımız"

Başkan Muzaffer Bıyık, Türk Polis Teşkilatı’nın halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakârca çalıştığını vurgulayarak, "Polislerimiz her zaman baş tacımız. Gençlerimizin de bu bilinçle yetişmesi çok kıymetli. Bugün burada hem minnettarlığımızı göstermek hem de öğrencilerimizin bu önemli kurumu daha yakından tanımalarını sağlamak istedik." dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Bıyık ile İlçe Emniyet Müdürü Akıner, toplumda birlik ve beraberliğin, özellikle gençlerin eğitimi ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ziyaret, öğrencilerle polislerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.