Adana’nın Karataş ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranırken sulama kanalında cansız bedeni bulunan Cumali Timi’nin cenazesi memleketi Osmaniye’de defnedildi.

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi’den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. 6 gündür kayıp olarak aranan 7 yaşındaki Cumali Timi’nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cansız bedeni bulundu.

Adana Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan otopsinin ardından memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine getirilen Cumali Timi’nin cenazesi Düziçi ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesinde bulunan baba evine getirilerek helallik alındı. Çamiçi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Çamiçi mezarlığına defnedildi. Cenazeye protokol mensupları, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Cumali Timi’yi mahalleden tanıdığını ve kendini sevdiren neşeli bir çocuk olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Mustafa Güngör, "İbrahim timi abimizin evladıydı çok iyi bir aileydi yardım sever bir aileydi bizlere de yardımı olurdu. Cumali Timi çok sevimli hareketli bir çocuktu kendini sevdirirdi. Bunlar mevsimlik işçi olarak gelende seralarda çalışmak için senede bir defa 2-3 aylığına oraya giderler. Bu Ceyhan nehrinde olan kanalda çocuk oynarken bildiğimiz kadarıyla kanala düşüyor vefat ediyor Orada arama çalışmalarında büyük gayret gösteren devletimizden Allah razı olsun. Cuma gününde Cuma Timi’yi defnetmek özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Ailesinin ve tüm Türkiye’nin başı sağ olsun" dedi.