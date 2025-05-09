Çanakkale’de üreticileri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ’Cuma Buluşmaları’ devam ediyor.

Çanakkale’nin tüm ilçelerinde düzenlenen ’Cuma Buluşmaları’ ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilerle bir araya geldi. Çanakkale’de üreticilerle sahada buluşan ekipler, gerçekleştirdikleri toplantılarda zirai don zararı sonucunda üreticinin alması gereken tedbirleri anlattı. Yapılan toplantılarda üreticiye, zarar gören alanlarda yapmaları gereken; kültürel işlemler, tarım sigortasının önemi, kuraklık kapsamında alınacak önlemler, hububat hastalık ve zararlılarıyla mücadele, tarımsal üretim planlamasının önemi, yeni destekleme modeli, hayvanlarda görülen hastalıklarına karşı alınacak önlemler konularında bilgi verildi. Buluşmaların sonunda ekipler üreticilerin talep ve sorunlarını dinledi.