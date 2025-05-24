Tarım ve Orman Bakanlığının talimatlarıyla Erzincan’da sonbahar döneminde 9 ilçede 162 köyde düzenlenen Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Merkeze bağlı Yalınca Köyü oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda düzenlenen Cuma buluşmaları tarım teşkilatı ile çiftçilerin tarımsal üretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir platform haline geldi. Erzincan Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen etkinliklerde, ilçe ve köylerdeki çiftçilerle bir araya gelinerek yeni destekleme modelinin ve planlı üretimin detayları paylaşılıyor ve çiftçilerin soru ve sorunlarına yanıt veriliyor.

Bu kapsamda Erzincan’da bugün tarım teşkilatı ile çiftçiler Yalınca Köyü’nde bir araya geldiler. Yalınca Köyü’nde çiftçilerle gerçekleştirilen buluşmaya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de katıldı.

Tarımda sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen etkinliklerde, çiftçilere hem devlet desteklerinin nasıl daha verimli kullanılacağı hem de üretim planlaması hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, modern tarım teknikleri ve yenilikçi uygulamalarla verimliliğin nasıl artırılacağına dair önerilerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılından itibaren geçtiği planlı üretim ve yeni destekleme modeli konusundaki ayrıntıları çiftçilerle paylaştı. Destekleme kalemlerinin sadeleştirildiğini söyleyen İl Müdürü Koçaker, Bakanlıkça belirlenen planlı üretim modelinin uzun çalışmalar sonucunda oluşturulduğunu ifade ederek; yeni destekleme modelinde çiftçilere sağlanan bitkisel ve hayvansal desteklemelerin yaklaşık 5 kat artırıldığını söyledi.

İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan tarımında son dönemlerde yapılan yatırımları çiftçilerle paylaştı. Erzincan’ın dört bir yanında ekiplerin çiftçilerle birlikte olduğunu ifade eden Koçaker, "Erzincan’ın tarımsal açıdan geliştirecek projelere büyük önem veriyoruz. Bölgede Erzincan tarımının kalkınmasını sağlayacak, çiftçilerimizin daha ekonomik tarımsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlayacak projeleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin destekleriyle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Erzincan’da arzu etmediğimiz durumlardan birisi tarım arazilerinin üretim dışında tutulmasıdır. Ancak yaptığımız çalışmalar, uyguladığımız projelerle bu oranı aşağıya çekiyoruz. Birlikte çalışmaya devam ederek Erzincan’ı tarımsal üretimde hedeflediğimiz noktalara getireceğiz. Birçok sektörde belirgin bir hareketlenme dönemine girdik. Özellikle gençlerimizi yavaş yavaş tarımsal üretime dahil ediyoruz" diye konuştu.