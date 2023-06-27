Erzincan’da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.
Erzincan’da 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Kurban Bayramı münasebetiyle bayram süresi boyunca açık olan ekmek fırınları belirlendi.
Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü Erzincan’da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (29 Haziran Perşembe) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Gül Ekmek Fırını - Eski iplik fabrikası Caddesi
Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
Mis Ekmek Fırını - İnönü Mahallesi / Adnan Menderes Caddesi
Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi
Asel Ekmek Fırını - Demirkent Beldesi
Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Yıldız Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
Kavakyolu Fırını - Kavakyolu Beldesi
Bozoğlu Ekmek Fırını - Yukarı Kavakyolu Beldesi
Mercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise şehirde ki tüm fırınlar açık olacak.