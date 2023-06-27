Erzincan’da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.

Erzincan’da 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Kurban Bayramı münasebetiyle bayram süresi boyunca açık olan ekmek fırınları belirlendi.

Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 28 Haziran Çarşamba günü Erzincan’da nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü (29 Haziran Perşembe) nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;

Gül Ekmek Fırını - Eski iplik fabrikası Caddesi

Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

Mis Ekmek Fırını - İnönü Mahallesi / Adnan Menderes Caddesi

Aydın Ekmek Fırını - Ordu Caddesi

Asel Ekmek Fırını - Demirkent Beldesi

Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Yıldız Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

Kavakyolu Fırını - Kavakyolu Beldesi

Bozoğlu Ekmek Fırını - Yukarı Kavakyolu Beldesi

Mercan Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde ise şehirde ki tüm fırınlar açık olacak.