Çorum’daki Tarihi Şehir Meydanı’nda dönüşüm projesi çalışmaları, eski binanın yıkımıyla başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Tarihi Hükümet Konağı’nın canlandırılacağı proje kapsamında, Ulu Cami yanında yer alan binasının yıkımına başlandı. Yıkımın ardından, geçmişin izlerini günümüze taşıyacak yeni bir yapı inşa edilecek. Yapının yıllar önce aynı bölgede yer alan ve Çorum’un idari hafızasında önemli bir yere sahip olan tarihi vilayet binasının mimarisini yansıtması planlanıyor. Böylece hem estetik hem de kültürel açıdan zengin bir yapı, kent siluetine kazandırılmış olacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın proje kapsamında daha önceden 1. Noter’in yer aldığı bina da tahliye çalışmalarının tamamlandığını, ardından ise yıkım çalışmalarına başlandığını belirtti.

Çorum’un tarihi silueti açısında projenin oldukça önemli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bilindiği gibi ilimiz için oldukça büyük öneme sahip olan Ulu Cami etrafında Tarihi Şehir Meydanı projesini başlattık ve yıkımların ardından ilimize güzel bir meydan kazandırdık. Bu çalışmalarımızın devamında Ulu Camimiz yanında yer alan ve noter binası olarak anılan binada yıkım çalışmalarına bugün itibariyle başladık. Kısa süre içerisinde yıkım çalışmalarını tamamlayarak Çorum’un tarihi siluetini yansıtacak Çorum mimarisine özgü bir konak olan eski hükümet konağını inşa edeceğiz. Konağın içerisinde de yine Çorum’un tarihi dokusunu yansıtacak alanlar oluşturacağız. Hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.