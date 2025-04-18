Türk resim sanatının ustası Nuri İyem, vefatının 20. yılında Mardin'de "Birlikte Güzeliz 5" sergisiyle anıldı. Büyük ilgi gören sergide İyem'in unutulmaz kadın portreleri Anadolu'nun tarihi dokusuyla buluştu.MARDİN (İGFA) - Mardin’de, 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Mardin Müzesi önünde açılan sergide, 81 ilin sanat öğretmenleri, figüratif tarzda eserler üreten, özellikle Anadolu insanını resmetmesiyle tanınan bir sanatçı olan Nuri İyem’in kadın portrelerini şehirlerinin tarihi ve kültürel dokusuyla harmanladı.

Serginin küratörlüğünü Bursa’dan görsel sanatlar öğretmeni Sevda Eren üstlendi. Eren, Nuri İyem’in eserlerinin resimle hikâye anlatımının güçlü örnekleri olduğunu belirtirken, "Bu sergide, her ilin kültürel mirası, İyem’in portreleriyle evrensel bir anlatıma kavuşuyor” dedi.

Mardin ayağını koordine eden öğretmenler Nur Seçil Esen ve Mülkiye Aydemir ise, serginin gönüllü bir birliktelikle gerçekleştiğini ve sanatı halkla buluşturma misyonu taşıdığını belirtti. Aydemir, diğer şehirlerin de küratör Sevda Eren ile iletişime geçerek kendi kültürel değerlerini bu eserlerde görebileceğini söyledi.