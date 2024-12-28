Çorum’un Sungurlu ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Fatih Mahallesi Şehit Polis Adem Tut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 95 yaşındaki Bekir Gedik’ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Gedik’i evinde ölü buldu. Gedik’in cenazesi evde yapılan incelemenin ardından, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Yaşlı adamın eşi Melek Gedik’in ise 16 Aralık’ta hayatını kaybettiği öğrenildi.