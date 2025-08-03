Çorum’da mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar ve yüksek hava sıcaklığı sebebiyle 1 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında barajlardaki su kaybı endişe verici boyutlara ulaştı. 12 milyon 369 bin metreküp kapasiteli Hatap Barajı’nda yaşanan yüzde 77,38’lik azalma, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Çorum’da yağışların mevsim normallerinin altında olması, içme ve sulama için kullanılan barajlarda su seviyelerinin ciddi şekilde düşmesine sebep odu. Çorum Belediyesi’nin açıkladığı verilere göre, 1 Haziran ile 30 Temmuz tarihleri arasında Koçhisar Barajı’ndaki su seviyesinde yüzde 57,47 azalış, Yeni Hayat Barajı’ndaki su seviyesinde yüzde 4,29 azalış, Çomar Barajı’ndaki su seviyesinde yüzde 13,55 azalış yaşandı. 12 milyon 369 bin metreküp kapasiteli Hatap Barajı’nda 2 aylık süreç içersinde su seviyesi yüzde 77,38 oranında azaldı.

Su seviyesinin düştüğü Hatap Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde, barajdaki su seviyesinin düşmesi neticesinde barajdaki tepeciklerin ortaya çıktığı görüldü.

"Suyu aşırı derecede israf edecek şekilde kullanmamamız gerekiyor"

Özelikle su tüketiminde dikkat edilmesi gerektiğini suyun israf edilmemesine dikkat çeken Mustafa Demiral, "Çorum Ovakarapınar köyündenim. Burada sanayide esnaflık yapıyorum. Burası, Çorum-Alaca yolu üzerinde bulunan Hatap Barajı. Devamlı bizim de hobi amaçlı balık tuttuğumuz bir yer. Yaklaşık 1-2 ay önce geldiğimizde barajın su seviyesi bayağı yüksekteydi. Yaklaşık 3 ay içerisinde tekrar gelmiş bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla, barajda su resmen bitme noktasına gelmiş. Yani Çorum’da su sıkıntısı tüm barajlarda zaten had safhada. Yeni Hayat Barajı’na da gidiyoruz. Yeni Hayat Barajı’nda da aynı durum söz konusu. Çorum’daki Hatap Barajı’nda da aynı seviyede. Kuyular zaten kurumaya başladı, bitkiler kurumaya başladı. Kendi köylerimizde de kuyularımız kurumaya başladı. İsraf boyutunda kullanım var. Bu şekilde devam ederse, Çorum ciddi anlamda susuz kalacak. Çorum’daki halkımıza ve kendimiz de dahil olmak üzere, suyu israf etmememiz gerekiyor. Özellikle banyolarda, tuvaletlerde kullandığımız suları aşırı derecede israf edecek şekilde kullanmamamız gerekiyor. Zaten bu ay içinde belediyenin yaptığı açıklamada, normal kullanıma göre yüzde 2 oranında daha fazla tüketim yapıldığı belirtilmiş. Yani gitgide artan aşırı kullanım ve susuzluk nedeniyle, suların tükenmesi had safhaya gelmiş durumda" dedi.

"Gelecekte biz de balık tutmaya buraya geleceğiz amma velakin su kalacak mı bilmiyoruz"

Babasıyla balık tuttuğu barajın ilerleyen süreçte kurumasının kendisini korkuttuğunu ifade eden Hüseyin Huzeyfe Demiral ise, "Buraya babamla balık tutmaya geldik. Ama suyun özellikle bayağı azaldığını gördük. Gelecekte biz de balık tutmaya buraya geleceğiz amma velakin su kalacak mı bilmiyoruz. Bu nedenle lütfen suyumuzu israf etmeyelim" diye konuştu.