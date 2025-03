Çorum’da 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturuldu.

Bekir Aksoy İlkokulu’nda 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Özel eğitim öğretmeni Yasemin Keyvan tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler Down Sendromu konusunda bilinçlendirildi. Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, öncelikle down sendromuna dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir animasyon filmi izledi. Ardından gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğiyle, Down sendromunun ne olduğu, bireylerin yaşamda karşılaştıkları zorluklar ve toplumsal destek konuları üzerine sohbet edildi.

Program, öğrencilerin etkinlikten edindikleri bilgileri paylaşmaları ve duygu ile düşüncelerini aktarmalarıyla sona erdi.

Öte yandan, Çorum’un Osmancık ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Down Sendromlu çocuklar evlerinde ziyaret edildi. Osmancık Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ve personeller, ziyaret ettikleri Down sendromlu çocukların aileleri ile bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.