Çorum’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Millet Bahçesinde düzenlenecek kültürel değerlerin kuşaklara aktarılması amacıyla Çiğdem Aşı Şenliği ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinlikleri ile kutlanacak.

Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, düzenlenen programda unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Çiğdem Aşı Şenliği ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği" kutlamaları ile gerçekleşecek. 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.30’da Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenecek. Geleneksel çocuk oyunları etkinliği sonrası, saat 15.30’da Çorum Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen Çocuk Şenliği ile bayram coşkusu devam edecek.