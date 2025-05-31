Çorum’un Sungurlu ilçesinde park halindeki bir ciği motor kısmına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Sungurlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cipin gelen sesleri fark eden araç sahibi, durumu hemen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dikkatli bir çalışmayla motor kısmına sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kerdi, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.