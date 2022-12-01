Çorum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Çorum’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 şahsın kaçak sigara üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı ev ve araçlarında yapılan aramada 37 bin 400 adet kaçak makaron sigara, 7 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara üretim makinesi ile 1 adet sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü ele geçirildi. Polis ekipleri kaçak sigara ile diğer malzemelere el koyarken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.