Çorum Belediyesi vatandaşların uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasına imkan sağlayan Halk Ekmek Fabrikası yaptığı yatırımla üretim kapasitesini iki katına çıkarttı.

Çorum Belediyesi BELTAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası üretim kapasitesini iki katına çıkarttı. Oluşabilecek olağan üstü durumlarda 120 bin ekmek çıkartabilecek kapasiteye sahip olan Halk Ekmek Fabrikası bölgenin de en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini taşıyor. Öte yandan üretim saatlerinde de düzenleme giden Halk Ekmek Fabrikası sabah saatlerinde sıcak ekmeği vatandaşlarla buluşturuyor.

Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Feridun Şahbaz, "Yaptığımız revizyonla fabrikamız bölgenin en büyük kapasitesine ve en iyi teknolojisine sahip ekmek fabrikası durumuna gelmiştir. İhtimal afet durumlarında sadece Çorum’un değil, olumsuzluk yaşanan illerin de ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştık. Kuruluşumuzdan bu güne kadar Çorum halkına taze, ucuz ve hijyenik ekmek üretmek için çalıştık. Gelişen teknoloji ve artan talep üzerine kapasitemizin artırılmasıyla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 60 bin ekmek üretim kapasitesi olan fabrikamızı yeni eklediğimiz üretim hattıyla 120 bine ulaştırdık. Önceki süreçte akşam saatlerinde başladığımız üretimimizi de fabrikamızın modernizasyonunun ardından gece saatlerine taşıdık. Bu sayede sabah saatlerinde vatandaşlarımızın sofrasına daha sıcak ve taze ekmek sunmuş olduk" dedi.