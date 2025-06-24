Çorum Belediyesi’nin 44 farklı branşta düzenlediği Yaz Okulları için kayıt süreci başladı.

Çorum Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Okulları için kayıt süreci başladı. Çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmesi amacıyla planlanan kurslar kapsamında, spordan sanata toplam 44 farklı branşta eğitim imkanı sunuluyor. Başvuruların başladığı ilk andan itibaren Gençlik Merkezleri’nde yoğunluk yaşanırken, kayıtlar 28 Haziran’a kadar devam edeceği bildirildi.

Yaz Okulu için ön kayıtlar "basvuru.corum.bel.tr" adresinden online olarak yapıldığı, kesin kayıt işlemlerinin ise ilgili Gençlik Merkezleri’nde gerçekleştirileceği belirtildi.