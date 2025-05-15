Çorum’da 3 farklı ülkeden gelen Erasmus öğrencileri, çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlik dahilinde Çorum Belediyesi 1. Sıfır Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret etti.

Romanya, Polonya ve Kuzey Makedonya’dan gelen öğretmen ve öğrencilerden oluşan proje grubu, "Çevresel Sürdürülebilirlik için STEM" Erasmus programı çerçevesinde Atatürk Anadolu Lisesi’nin misafiri olarak Çorum’a geldi. Proje kapsamında çeşitli çevre temalı etkinlikler gerçekleştiren öğrenciler, geri dönüşüm sistemlerinin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini yerinde inceledi.

Öğrenciler, Çorum Belediyesi’nin sıfır atık uygulamaları, atık yönetim sistemleri ve çevreye duyarlı projeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Merkezdeki teknik süreçleri yakından gözlemleyen öğrenciler, geri dönüşüm sürecinin aşamalarını da yerinde görme fırsatı buldu.