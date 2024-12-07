Çorum Belediyesi ekipleri, kış mevsiminde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ile sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Çorum Belediyesi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını ve yabani hayvanları unutmadı. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yanında sokak hayvanları için de beslenme odaklarına kuru mama bırakılıyor. Doğada bulunan hayvanların aç kalmamaları için tedbirler aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Belediye olarak sokak hayvanlarını yaban hayatı korumayı bir görev bildiklerini dile getirdi.

Yemleme çalışmalarının periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Özellikle soğuk havalarda yaban hayvanları ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehrin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz belirli periyotlarda yemleme işlemlerini sürdürecekler" dedi.