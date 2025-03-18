Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tek katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fatih Caddesi’ne yakın bölümdeki tek katlı bir evde meydana geldi. İrfan Sertbaş ve ailesinin yaşadığı ikametten bir anda dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, TREDAŞ ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Çorlu itfaiye ekipleri, yangına içeriden, dışarıdan ve çatıdan müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.