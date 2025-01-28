Futbol takımlarının antrenman ve maç hazırlığı için yapılan Corendon Football Center, 3 adet çim sahası ve yenilikçi hizmetlerle tüm lig kategorilerindeki takımlara ve turnuvalara kapılarını açtı.

Corendon’un Antalya Lara’da inşa ettiği Football Center, kulüplerin ihtiyaç duyabileceği tüm olanakları karşılayarak farklı lig kategorilerindeki takımlara ve turnuvalara kapılarını açtı. Tesiste toplam 41.797 m2 büyüklüğünde bir alanda 3 adet çim saha bulunuyor. Kamp yapan takımlar, modern antrenman gereksinimlerini karşılamak için yüksek kalitede çim sahalarda çalışma imkanı buluyor. Tesisin birinci ve ikinci sahalarında, 45 kişi kapasiteli tribünler yer alıyor.

Football Center’da ayrıca futbol antrenmanları için çeşitli istasyon ve egzersiz alanları, tüm sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan fonksiyonel ve şık tasarımlı yönetim binası, modern soyunma odaları, hakem, sağlık masaj odaları da bulunuyor.

"Bu tesisi spor dünyasına kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, tesis hakkında yaptığı değerlendirmede, “Kuruluşumuzdan itibaren spora destek vermek ve spor turizmini geliştirmek misyonuyla hareket ediyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Ayrıca, dünyadan ve Türkiye’den birçok takımın kamp için tercih ettiği Antalya’ya katkı sağlamaya öncelik veriyoruz. Futbol takımlarının performansını artırmak ve turnuvaları mükemmel konaklama deneyimleri ile birleştirmek hedefiyle inşa ettiğimiz Football Center’ı spor dünyasına kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.