Corendon Airlines, Polonya’nın köklü futbol kulüplerinden Gornik Zabrze ile forma şort sponsorluğu anlaşmasına imza atarken, eş zamanlı olarak Polonya Golf Birliği ile de iş birliği yaptığını duyurdu.

Corendon Airlines’ın imza attığı yeni iş birlikleri, Polonya’nın başkenti Varşova’daki tarihi Konstanty Zamoyski Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Polonya futbolunun en köklü ve en fazla şampiyonluk yaşayan kulüplerinden biri olan Gornik Zabrze’nin 2025-2027 futbol sezonlarında resmi ortağı olan hava yolu şirketi, 7 bin 600’den fazla lisanslı sporcusu bulunan Polonya Golf Birliği ile de iş birliği anlaşması imzaladı. Polonya spor ekosisteminin gelişimi için bir dönüm noktası olarak değerlendirilen anlaşmaların detayları; Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Gornik Zabrze Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Bartlomiej Gabrys ve Michal Siara ile Polonya Golf Birliği Başkanı Radosaw Fraczak’ın katılımı ile düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Türkiye ve Polonya arasındaki dostluk ilişkilerine de katkı sağlamayı amaçlayan iş birliklerinin duyurulduğu toplantıya, Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Varşova Tanıtma Müşaviri Umut Aksungur ve Varşova Ticaret Müşaviri Betül Büke Karaçin katılarak destek verdi.

Corendon Airlines ile Gornik Zabrze arasında yapılan forma şort sponsorluğu anlaşması, 2025/26 ve 2026/27 sezonlarını kapsıyor. Anlaşmaya bağlı olarak Corendon’un logosu, Gornik Zabrze’nin forma şortlarının ön yüzünde yer alacak. Ayrıca stadyumdaki reklam alanlarında, röportaj, basın toplantısı ve konferans salonları gibi noktalarda ve kulübün sosyal medya sayfalarında Corendon logosunun ya da uçak maketinin görünürlüğü sağlanacak. Anlaşmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise kulübün yıldız oyuncusu Lukas Podolski’nin, Youtube’ta on binlerce sporsever tarafından takip edilen sohbet programı Corendon Sport Talks’un iki bölümünde yer alacak olması.

Polonya’da futbol sahalarıyla birlikte, golf sahalarında da varlığını ortaya koyan Corendon Airlines, Polonya Golf Birliği ile imzaladığı anlaşmayla organizasyonun "Resmi ve Özel Havayolu Partneri" oldu. Ayrıca, "Polish Men’s Club Championship, Division 2" golf turnuvasının isim sponsorluğunu üstlenen şirket, 2025-2026 sezonu boyunca turnuvada marka görünürlüğünü genişletecek.

"Corendon Airlines’ın 20. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Corendon Airlines’ın 20. kuruluş yıldönümünü kutladığımız 2025 yılı bizim için çok özel bir yıl tam 20 yıldır gökyüzündeyiz! Bu süre zarfında 109 ülkeye, 542 farklı havalimanına gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla milyonlarca yolcuyu sevdiklerine, tatillerine ve yeni keşiflere taşıdık. Corendon Airlines olarak yalnızca havayolu taşımacılığı değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı da temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Büyük önem verdiğimiz Polonya pazarındaki büyümemizi daha fazla destinasyona uçuş düzenleyerek sürdürmeyi hedefliyoruz."

"Spor, Corendon’un DNA’sında yer alıyor"

Yıldıray Karaer, sporun Corendon’un DNA’sında yer aldığını vurgulayarak, "Kurulduğumuz günden bu yana kulüplere, etkinliklere ve spor birliklerine desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Polonya’nın köklü futbol kulüplerinden Gornik Zabrze ile 2025/26 ve 2026/27 sezonlarını kapsayan forma şort sponsorluğu anlaşmamızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda, Polonya Golf Birliği ile yaptığımız iş birliğiyle golf sporuna olan desteğimizi daha da genişletiyoruz. Bu iki ortaklık sayesinde yalnızca marka bilinirliğimizi artırmayı değil, aynı zamanda Polonya toplumu ile daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyoruz. Sporu ve turizmi birleştiren bu yaklaşımımızı sürdürerek, Polonya’yı uçuş ağımızda daha özel bir konuma taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kulübümüzün gelişim sürecinde önemli bir adım olarak görüyoruz"

Gornik Zabrze Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Bartlomiej Gabrys ve Michal Siara, iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundular:

"Gornik Zabrze olarak, Corendon Airlines gibi köklü ve uluslararası bir markayla başlattığımız iş birliğini, kulübümüzün gelişim sürecinde önemli bir adım olarak görüyoruz. Corendon’un sporu anlayan ve spora gönüllü olarak yatırım yapan bir şirket olduğunun farkındayız; bu vizyonu yalnızca bugünkü anlaşma değil, aynı zamanda Hull City ve FC Nürnberg gibi kulüplerle iş birlikleri de ortaya koyuyor. Corendon Airlines ile kurduğumuz bu değerli iş birliğinin, kulübümüzün başarı odaklı yolculuğunda stratejik hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Corendon Airlines’ın Gornik Zabrze’nin forma şort sponsoru olması, kulübümüz için yeni fırsatlar sunarken; taraftarlarımıza, kulübümüzün çalışanlarına doğru yolda ilerlediğimize dair güçlü bir mesaj veriyor."

"Corendon Airlines ile stratejik bir ortaklık kurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

Polonya Golf Birliği Başkanı Radosaw Fraczak ise şöyle konuştu:

"Polonya Golf Birliği olarak, spor ve eğlence turizminde istikrarlı başarısıyla tanınan Corendon Airlines ile stratejik bir ortaklık kurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Polonya’da golf sporunun gelişiminde önemli bir kilometre taşı niteliğindeki bu iş birliği, milli takımımıza yeni lojistik ve eğitim imkanlarını sunarken, yerel düzeydeki spor organizasyonlarının büyümesine de destek olacak."

Corendon Airlines’ın sporcuların ihtiyaçlarını anlayan bir marka olduğuna vurgu yapan Radosaw Fraczak, "Corendon’un desteğiyle milli takımımız, kış sezonunda Antalya’nın Belek bölgesinde bulunan bir otelde kamp yapacak. Bu bölge, yıl boyunca açık hava antrenmanlarına uygun iklimi ve dünya standartlarındaki altyapısıyla oyunculara verimli bir hazırlık süreci sağlayacak. Ayrıca Corendon Airlines, Polonya golf takvimindeki önemli etkinliklerden biri olan ‘Polish Men’s Club Championship, Division 2’ turnuvasının ana sponsoru olarak organizasyona destek verecek. Polonya golfünün sportif başarılarının yanı sıra kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesinde bu ortaklığın dönüştürücü bir etki oluşturacağına inanıyor; aynı zamanda iş birliğimizin her iki taraf için de uzun soluklu ve anlamlı bir değer oluşturacağını öngörüyoruz" dedi.