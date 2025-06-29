Eskişehir’de çöp konteynerine atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi Doğapark Sitesi’nün önünde meydana geldi. İddiaya göre, çevreden geçen bir vatandaş sigara izmaritini yanar vaziyette çöp konteynerine attı. Konteynerin içerisinde çöplerin tutuşması sonucunda yangın çıkarken, bölgeye yoğun miktarda duman yayıldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Servis’e ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.