Dünyanın önde gelen yenilikçi finansal teknoloji şirketlerinden Colendi’nin iştiraki ColendiBank’ın, yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak BDDK’dan faaliyet izni aldığı açıklandı.

Dijital bankacılığın finans sektörünün sınırlarını yeniden tanımladığı bir dönemde, dünyanın en hızlı büyüyen finansal teknoloji şirketlerinden Colendi’nin iştiraki ColendiBank, yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olarak BDDK’dan faaliyet izni aldı. 2023 Ağustos ayında BDDK’tan kuruluş izni alan banka, BDDK’nın gerçekleştirdiği faaliyet izni denetimi sürecinin ardından, faaliyet iznini de alarak Türkiye’de yeni nesil bankacılığın lideri olma hedefiyle yola çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, BDDK’nın 31 Ekim 2024 tarihli ve 10997 sayılı kararı ile, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği’ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, ColendiBank dijital mevduat bankasının faaliyetine izin verildi.

Türkiye’de bankacılığı ‘yeni döneme’ taşıyacak

Günümüzde tüketicilerin bankacılıktan beklentilerinin, güven, kolaylık ve hız olduğunu vurgulayan Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su, ColendiBank Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekmen, ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası olan ColendiBank’ın yeni nesil kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve teknolojik alt yapısı oluşturulan servisleriyle, Türkiye’de bankacılık sektörünü dijital bankacılık yetenekleri ile ‘yeni bir döneme’ taşıyacağını söyledi.

Bülent Tekmen, “Bankamız, finansal teknolojiler alanındaki yetkinliğimizin bir yansıması olarak, daha kapsayıcı ve geniş bir finansal ekosistem oluşturma hedefiyle yola çıktı. Türkiye’nin önde gelen dijital ödeme platformlarında sunduğumuz inovatif ve kişiselleştirilmiş hizmetler, bankacılık teknolojileri ve yapay zeka çözümleri ile birleşerek, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde anlamaya ve güvenli çözümlerle karşılamaya yönelik yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. ’Şimdi Al, Sonra Öde’, hazır limit, menkul kıymetler ve sigorta ürünlerine ek olarak, dijital bankacılık servisleri ve yapay zeka ile birlikte kullanıcı deneyimini daha da güçlendireceğiz. Şimdiye dek 18 milyonun üzerinde insanın hayatına dokunmayı ve platformlara gömülü finansal çözümlerimizle hayatlarını kolaylaştırmayı başardık. ColendiBank’ın, grubun ‘veriye dayalı ürün’ tecrübesinden faydalanarak, müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde ve zamanda çözmeye odaklı altyapısı; verilecek hizmetlerin etkili, kişiselleştirilmiş ve tamamen kullanıcı deneyimini kolaylaştıran şekilde sunulmasına olanak sağlıyor. KOBİ’lere sağlayacağımız kredi finansmanı ve mevduat hizmetleri ile Türkiye’nin lider ve dijital mevduat bankası olmak için hazırız. Bankamızın ekosistemimize katılması ile birlikte Türkiye’den çıkan ve global başarılarını katlanarak artıran ‘ulusal şampiyon’ olma hedefimiz gerçekleşecek. Hedefimiz dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşarak hayatlarının içinde olmayı başarmak” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre banka, geleneksel bankacılığa veya geleneksel bankaların dijital servislerine kıyasla, özellikle gömülü finansal teknolojiler alanında etkin çözümler sunabilecek altyapıya sahip. Kullanıcı odaklı yaklaşımla tasarlanan bankanın hizmetleri, kolay erişilebilir, müşteri deneyimi açısından tamamen ‘akıcı ve tüm süreçleri dijitalleştiren’, yani kullanıcıların hesap açma, para transfer etme, ödeme yapma veya kredi başvurusu gerçekleştirme gibi tüm bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapmalarını sağlamak üzerine geliştirildi. Bunun yanında kullanıcılar, istedikleri işlemlerin tamamını mobil cihazlarından veya bilgisayarlarından, hiçbir noktada şube ihtiyacı duymadan gerçekleştirebilecek.

Tekmen, faaliyet izni ile birlikte 2025’in ilk yarısında, banka ile beraber Colendi’nin tam donanımlı (full-stack) ürünlerinin yüzde 100 Türkiye’de, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş alt yapısı ile faaliyet göstereceğini aktararak, "Türkiye’de lider konuma gelip sonrasında sınırları aşarak bölgede hatta dünyada ihtiyaç olan her yerde faaliyet gösteriyor olacağız. Dijital bankacılık alanında attığımız bu adım, Türkiye Yüzyılı’nda Colendi’yi her yeniliğe adapte olabilen, kendine has yollar ile kusursuz ürünü sunabilen, inovasyona öncülük eden, finansın ‘Tesla’sı’ konumuna getiriyor" dedi.

"Küresel oyuncu olma hedefimiz için hazırız"

"Colendi’de oluşturduğumuz, teknolojinin gücü ile finansal hizmetlere erişimi herkes için daha kolay, daha hızlı, şeffaf ve adil hale getirme başarımızı ColendiBank’a da taşıyacağız’’ diyen ColendiBank Kurucu Ortağı ve CEO’su Deniz Devrim Cengiz ise şunları söyledi: “Banka ile birlikte, herkes için etkin çözümler sunan bir finansal dünya inşa etme yolculuğumuzda, tarihi bir eşiği geçmekten ve ülkemiz bankacılık tarihine ‘ilk yapay zeka temelli doğuştan dijital mevduat bankası’ olarak adımızı yazdıracak olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Şirketin 2022 yılında Londra merkezindeki blockchain çözümleri ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı olan SETL’ı satın aldığını ve SETL’ın New York Federal Rezerv Bankası’nın (FED) dijital para birimi projesi için teknoloji tedarikçilerinden biri olduğunu hatırlatan Cengiz, Colendi’nin yerel ve global düzeydeki yetkinlikleri ve finansal gücü ile ColendiBank’ın kısa zamanda müşterilerini finansal dünyanın geleceğiyle tanıştıracağını söyledi. Cengiz, bankanın arkasında bulunan iki fintek devi Colendi ve SETL ile birlikte, kısa süre içinde Türkiye bankacılık sektöründe kullanıcısına üst düzeyde ‘güven veren’ küresel bir aktör olma hedeflerine ulaşacaklarına olan inancını yineledi.

2024 yılında aldığı 65 milyon dolarlık yatırımla değerlemesi 700 milyon dolara ulaşan şirket, Türkiye’nin Turcorn100 şirketleri arasında yer alıyor.