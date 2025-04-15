Çolakoğlu Metalurji, dijital dönüşüm vizyonunun bir parçası olarak yenilediği web sitesiyle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Şirketin yeni web sitesi, ’MUSE Creative Awards 2025’ kapsamında web sitesi kategorisinin üretim alt kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Her yıl dünya çapında binlerce başvurunun değerlendirildiği, dijital dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl 10. yıl dönümünü kutlayan MUSE Creative Awards’ten Çolakoğlu Metalurji’ye önemli bir ödül geldi. Türkiye’nin önde gelen çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji’nin "Hayatın Merkezinde Çelik, Çeliğin Merkezinde Çolakoğlu Var’’ mottosuyla yeni tasarlanan web sitesi; kullanıcı odaklı, modern ve sade tasarımı, güçlü görselleri ile jüri tarafından beğeniyle karşılandı.

Çolakoğlu Metalurji’nin ödüllü web sitesi tasarlanırken, farklı departmanlardan uzmanlarla atölyeler yapılarak içerik ve kullanıcı deneyiminde yüksek verim sağlandı.

Şirketin, sektördeki güçlü konumunu ve müşteri odaklı yaklaşımını dijital platformda da en iyi şekilde yansıtmaya devam edeceklerinin altını çizen Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Kazım Selim Özkan, "Dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızın uluslararası çapta ödüllendirilmesi bizim için gurur verici ve doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Çeliğin hayatın her alanındaki kritik rolünü ve markamızın sektördeki liderliğini en iyi şekilde yansıtan bir web sitesi oluşturduk. Görsel anlatım, web tasarımında öne çıkan unsurlardan biri oldu. Arayüz tasarımı, bilgi mimarisi ve görsel unsurlar, kullanıcı yolculuğunu destekleyecek özellikte. Tasarım ve geliştirme süreci Gricreative tarafından gerçekleştirilen web sitemizin, global düzeyde takdir edilmesinden büyük mutluluk duyuyor, kazanılan başarının Çolakoğlu Metalurji’nin sektördeki öncü ve yenilikçi kimliğinin yeni bir yansıması olduğuna inanıyoruz. Bu ödül, kullanıcı odaklı ve yenilikçi yaklaşımımızın sonucu olarak, Çolakoğlu Metalurji’nin dijital dönüşümdeki başarısını tescillemiş oldu" dedi.