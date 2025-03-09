Osmaniye’nin coğrafi işaretli Karatepe kiliminin tanıtılması ve bölge ekonomisine katkı sunulması amacıyla "Anadolu Mirası Karatepe Kiliminin Turizm ve Ticaret Hacminin Artırılması Projesi" sözleşmesi imzalandı.

SOGEP-Anadolu’dakiler programı kapsamında Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu ve Karatepe Kilim Kooperatifi Başkanı Yüksel Cafri arasında "Anadolu Mirası Karatepe Kiliminin Turizm ve Ticaret Hacminin Artırılması Projesi" sözleşmesi imzalandı. Projenin çok güzel bir proje olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, Osmaniye’ye hayırlı olmasını temenni etti.

DOĞAKA Genel Sekreteri Alibekiroğlu ise, projenin Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Anadolu’dakiler Projesi kapsamında yürütülen SOGEP-Anadolu’dakiler Programı’nda başarılı bulunduğunu ifade ederek, proje ile coğrafi işaretli Karatepe kilimini kooperatif eliyle tanıtarak yerelden ulusala deneyim turizmi destinasyonunun oluşturulması ve geleneksel üretim tekniklerini koruyarak Karatepe kiliminin ticaret hacminin artırılması yoluyla bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sunulmasının amaçlandığını belirtti. Alibekiroğlu, "Proje kapsamında kooperatifin sergi salonu modernize edilerek yeniden tasarlanacak ve kilim dokuma eğitim atölyesi tadilattan geçirilecektir. Ziyaretçiler için yeme içme alanları oluşturulacak, il dışından gelen öğrencilerin konakladığı pansiyonun yenilenmesi sağlanacaktır. Ziyaretçilere kilim dokuma deneyimi sunacak mini tezgâhların kurulması yoluyla kilim dokuma atölyeleri düzenlenecektir. Dijital pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında kilimlerin profesyonel fotoğraflarının ve videolarının çekilmesi sağlanarak, kurulacak web sitesinde dijital olarak sergilenmesi sağlanacaktır. E-ticaret platformlarında satış için girişimlerde bulunulacaktır. Eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında kooperatif üyelerine dijital pazarlama ve e-ticaret konularında eğitim verilecektir" dedi.

Programda konuşan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, "Karatepe’nin, bu kooperatifin sadece Osmaniye’de değil tüm Türkiye’de, hatta tüm dünyada tanınması lazım. Nasıl ki Türkiye’de Kapalı Çarşı’da Hereke halısı, Bünyan halısı alıyor turistler, Karatepe kilimini de ayrıca özellikle arayıp bulması lazım. Bunu hak eden bir yer. Proje inşallah hayata geçtikten sonra tanıtımını hep beraber biraz daha güçlü yaptığımızda pekala olacak şey" dedi.