Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için futbol ve tenis turnuvası düzenliyor. Konyaaltı Atatürk Stadı’nda düzenlenen futbol turnuvasının açılış törenine katılarak ilk maçın başlama vuruşunu yapan Başkan Kotan, HayatPark’ta devam eden tenis turnuvasını da ziyaret ederek çocuk sporcularla sohbet etti. Kotan, turnuvalarda ter döken bütün sporculara başarılar diledi.

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında futbol ve tenis turnuvası düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan 8-14 yaş çocuk tenis turnuvası devam ederken, Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadı’nda düzenlenen mahalleler arası 10-12 yaş minikler futbol turnuvasının başlama vuruşunu ise Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yaptı. Bir hafta boyunca sürecek turnuvanın açılışında konuşan Başkan Cem Kotan, bütün sporculara başarılar diledi. 23 Nisan öncesinde böyle bir turnuva düzenlemenin çok güzel ve anlamlı olduğunu söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinlikte emeği geçen belediye çalışanlarına ve tribünde yer alan sporcu ailelerine teşekkür etti.

Başkan Cem Kotan, bu turnuva ve Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği her etkinlikte yer alan muhtarlara da ayrıca teşekkür etti. Bir yıl önce göreve başladığını ve bu bir yıl içerisinde çok güzel işler yaptıklarını aktaran Başkan Kotan, tarafsız bir anket firması tarafından Türkiye genelinde yapılan bir anket sonucunda, üçüncü sırada yer aldıklarını ve bunun gururunu yaşadıklarını aktardı. Kotan ayrıca, kendisiyle beraber turnuva açılışında yer alan mahalle muhtarlarına da destekleri için teşekkür etti. Ülkenin ve belediyenin yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaparak güzel işlere imza attıklarının altını çizen Başkan Kotan, "Bunlardan biri de bu turnuva. Göreve geldiğimiz günden bu yana spora çok önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Kotan, açılış töreninin ardından turnuvanın ilk maçının başlama vuruşunu yaptı.

Futbol turnuvasının ardından, devam eden çocuk tenis turnuvasını ziyaret ederek sporcularla sohbet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, burada da bir müsabakanın ilk servisinde yer aldı. Çocuk sporcuların ailelerine de katılımları için teşekkür eden Başkan Kotan, alanda vakit geçiren vatandaşlarla da sohbet etti.