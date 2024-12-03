Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baver Demir, çocuklarda bağırsak enfeksiyonlarının yaygınlığına dikkat çekerek, bu enfeksiyonların önlenmesinde hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Baver Demir, çocuklarda bağırsak enfeksiyonlarının yaygınlığına dikkat çekti. Bağırsak yolu enfeksiyonlarının, özellikle çocuklar arasında sık görülen ve genellikle ishal, bulantı, kusma gibi şikayetlerle kendini gösteren bir sağlık problemi olduğunu belirten Dr. Baver Demir, "Çocuklar, bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için mikroplara karşı daha savunmasızdır. Bağırsak yolu enfeksiyonları, genellikle virüs, bakteri veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkar. Ancak bu enfeksiyonlar, doğru hijyen uygulamaları ile büyük ölçüde önlenebilir" dedi.

Bağırsak enfeksiyonlarından korunmada hijyenin rolü

Çocuklarda bağırsak enfeksiyonlarının önlenmesinde hijyen kurallarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Baver Demir, "Ellerin sık sık yıkanması, hijyenik ortamların sağlanması ve doğru beslenme alışkanlıkları, bu enfeksiyonların önlenmesinde oldukça etkili olur. Çocuklar, yemeklerden önce, tuvalet kullandıktan sonra ve dışarıdan geldiklerinde ellerini mutlaka yıkamalıdır. Ayrıca, yemeklerin hijyenik ortamlarda hazırlanması ve çiğ gıda tüketiminden kaçınılması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon belirtilerine dikkat

Bağırsak enfeksiyonlarının belirtilerine de değinen Uzm. Dr. Baver Demir, çocuklarda yüksek ateş, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi şikayetlerin hemen ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Çocuklarda sıvı kaybı hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bu nedenle ishal ve kusma gibi belirtiler görüldüğünde, çocuklara bol su ve sıvı takviyesi yapılmalı, gerekirse bir doktora başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Erken tanı ve tedavi önemli

Bağırsak yolu enfeksiyonlarının genellikle tedavi edilebilir olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Baver Demir, "Erken tanı ve tedavi, hastalığın seyrini kolaylaştırır ve komplikasyonları önler. Aileler, çocuklarındaki bağırsak problemleri konusunda şüphe duyduklarında, zaman kaybetmeden bir sağlık profesyoneline başvurmalıdır" diye konuştu.