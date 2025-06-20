Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Mahmut Babalık, özellikle çocukluk çağında sık karşılaşılan bademcik ve geniz eti hastalıklarının, solunum ve bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti.

Bademciklerin boğazın her iki yanında yer alan ve bağışıklık sistemine destek olan lenfoid dokular olduğunu hatırlatan Bursa Hayat Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Mahmut Babalık, "Ancak sık tekrarlayan enfeksiyonlar bu dokuların işlevini bozabilir ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Tonsillit yani bademcik iltihabının genellikle viral ya da bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Boğaz ağrısı, yüksek ateş, yutma zorluğu, halsizlik ve boyun lenf bezlerinde şişlik yaygın şikâyetlerdir. Viral nedenliyse semptomlara yönelik tedavi yeterli olabilirken, bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik gerekebilir" diye konuştu.

Sık geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle bademciklerin kronikleşebileceğini ve bu durumun ağız kokusu, sürekli boğaz ağrısı gibi sorunlara neden olabileceğini vurgulayan Babalık, "Bu gibi durumlarda tonsillektomi yani bademciklerin alınması gerekebilir. Ayrıca, bademcik taşlarının da kötü ağız kokusunun nedeni olabilir" diye konuştu.

Dr. Mahmut Babalık, çocukluk çağında geniz etinin büyüyerek solunumu ve işitme sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi;

"Ağızdan soluma, horlama, burun tıkanıklığı, uyku apnesi ve orta kulakta sıvı birikmesine bağlı işitme kaybı geniz eti büyümesinin belirtileri arasında yer alır. Bu durumda adenoidektomi adı verilen cerrahi müdahale önerilir. Her iki sorunun da cerrahi tedavisinin genel anestezi altında, genellikle 20-45 dakika süren güvenli operasyonlarla giderilebilir. Uygun hastalarda tonsillektomi ve adenoidektomi aynı seansta gerçekleştirilebilir. Bu, hem iyileşme sürecini hem de çocukların yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler."

Dr. Babalık, ameliyat sonrası 7-10 günlük süreçte ağrı, özellikle boğaz ve kulak bölgesinde hissedilebileceğini, yumuşak gıdalar ve bol sıvı tüketiminin bu süreci rahatlatacağını ifade etti. "Ateş, kanama ve enfeksiyon riski konusunda aileler bilgilendirilmeli ve dikkatli olunmalıdır" diyen KBB Uzmanı Op. Dr. Mahmut Babalık son olarak, "Çocuklarda sürekli tekrarlayan boğaz enfeksiyonları, ağızdan nefes alma ve horlama gibi belirtiler göz ardı edilmemeli. Erken tanı ve doğru tedavi ile hem çocukların sağlığı hem de yaşam kalitesi korunabilir" diyerek ebeveynleri uyardı.